Активисты группы "Автономная нация анархистов-либертарианцев", которые вселяются в пустующие объекты недвижимости класса люкс, чтобы привлечь внимание к проблемам бездомных, обнаружили в семиэтажном особняке, расположенном напротив Букингемского дворца, архивные документы Горбачев-фонда, сообщает РИА Новости. Горбачев-фонд был создан первым президентом СССР Михаилом Горбачевым

По данным агентства, сковттеры обнаружили в здании, в том числе, конфиденциальные документы, подписанные рукой самого Горбачева. Бумаги включают письма различным корпорациям с просьбой о спонсировании вдвинутых фондом инициатив. Однако компании Shell , British Airways, HSBC, BT и Virgin Hotels ответили отказом на предоставление финансовой помощи.

Отметим, что семиэтажный особняк в центре Лондона принадлежит банкиру Абдулрахману Альджасми. Ранее в здании на Букингем-гейт, 19 ранее располагались офисы Международной ассоциации по связям с общественностью, одним из клиентов которой был советский политик.