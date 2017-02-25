Женская красота глазами разных эпох

Бесспорно, во всех уголках планеты ценится женская красота и обворожительность. И, конечно же, вкусы на красоту могут расходиться. Поэтому, ознакомившись с историей, мы не удивляемся, почему в разные эпохи идеальные девушки были так не похожи друг на друга.

Ранее и по сей день египтяне ценили худых девушек с грациозной манерой и полными губами. Особое внимание уделяли глазам, которые должны были быть миндалевидной формы. Часто для того, чтоб получить желаемые глазки, девушкам приходилось закапывать себе отвар особых растений.А вот у китайских мужчин ножки были чуть ли не первым, на что обращали внимание при выборе девушки. Идеальной считалась та, у которой меньше размер ноги. Ранее жители Китая считали, что большие ноги являются уродством и с самого детства подвергали своих дочерей настоящим пыткам: заматывали ноги бинтами, чтобы они не росли.

В Древней Греции больше всего ценились девушки с атлетическим телосложением, ровным носом и большими круглыми глазами. Впрочем, можно лишь взглянуть на статую Афродиты, чтобы понять идеал женщины для древних греков.

В 18 веке женщин начали сравнивать с розой, поэтому дама всегда должна была быть хрупкой и изящной. Именно в это время впервые маленькую грудь начали называть не недостатком, а достоинством.Эпоха Возрождения отметилась немыслимыми прическами женщин, которым приходилось годами не мыть голову, лишь бы сохранить укладку. А из-за моды на высокий лоб девушки даже подбривали волосы.

По сей день существуют некоторые предрассудки относительно женской красоты. К примеру, в Перу выбирают ту девушку, на чьем теле больше татуировок или пирсинга. А племена возле реки Мисисипи ценят в девушке.. череп неправильной формы. Что уж говорить о вьетнамских племенах, у которых идеальная девушка та, у которой больше колец на шее.