Ученые поведали, как эволюционировал человек за последнее столетие

Ученые утверждают, что за последнее столетие человечество сильно изменилось. По их мнению, человек эволюционировал комплексно, но положительных изменений оказалось меньше, чем отрицательных.

Так, за последнее столетие значительно увеличился средний вес человека, об этом гласит информация, размещенная на информпортале "ФАН". Ожирение стало серьезной проблемой для современного человечества, так как им страдает 29% населения Земли.

Еще одним отрицательным результатом столетних изменений человека, по мнению ученых, стало значительное снижение физической силы, а также уменьшение коэффициента интеллекта у человека на 14 пунктов.

Исследователи также отметили и положительные изменения человека. Среди них, например, увеличение среднего роста человека. Так, европейские мужчины за последние 100 лет стали выше своих предков на 11 см. Российские же мужчины "подросли" на 10 см. Их средний рост составил 178 см.