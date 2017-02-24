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Морское чудовище: на Филиппинах людей напугал неизвестный волосатый монстр
Фото: dailymail.co.uk.
На Филиппинах людей на пляже напугал огромный волосатый монстр, которого вынесло на берег. Как сообщает Daily Mail, местные жители приходили на пляж, чтобы посмотреть на это таинственное существо и сфотографироваться с ним.
Мертвый зверь огромного размера был "волосатым". Некоторое время не было понятно, что это за животное. Очевидцы выдвигали разные версии – в том числе, самые фантастические: например, сравнивали это создание с животным из мультсериала "Аватар: Легенда об Аанге".
Загадку разгадали ученые: оказалось, что зверь является китом, погибшим примерно две недели назад.
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