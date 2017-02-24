Морское чудовище: на Филиппинах людей напугал неизвестный волосатый монстр

На Филиппинах людей на пляже напугал огромный волосатый монстр, которого вынесло на берег. Как сообщает Daily Mail, местные жители приходили на пляж, чтобы посмотреть на это таинственное существо и сфотографироваться с ним.

Мертвый зверь огромного размера был "волосатым". Некоторое время не было понятно, что это за животное. Очевидцы выдвигали разные версии – в том числе, самые фантастические: например, сравнивали это создание с животным из мультсериала "Аватар: Легенда об Аанге".

Загадку разгадали ученые: оказалось, что зверь является китом, погибшим примерно две недели назад.