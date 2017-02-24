Работа и личная жизнь: как найти баланс?

Уже многие десятилетия нашу жизнь можно разделить на две главные составляющие: карьера и личные отношения. И с тех же давних времен человечество не перестает задаваться вопросом, как же все-таки найти золотую середину между этими важными вещами и можно ли ее найти. В современном мире практически каждый имеет четкий график работы, а остальное время можно тратить на личные занятия: хобби, сон или отношения. И, кажется, что с каждым годом нам все труднее найти тот самый баланс, ведь работа отнимает уйму времени.Последние данный Фонда психического здоровья Великобритании утверждают, что отсутствие именно этого баланса очень негативно сказывается на нашей психике. Начиная с того, что люди, которые тратят много времени на работу, жертвуют другими жизненными аспектами, заканчивая тем, что работа у них не выходит из головы даже за пределами офиса. Также трудоголики редко могут похвастать хорошими отношениями с семьей и в дружеском кругу.

Обратимся к статистике: средний рабочий день отнимает 8 часов в сутки. Таким образом, 16 часов остается на личную жизнь. Если сравнить, в Америке работа отнимает у людей 1788 часов в год, в постсоветских странах - 2000 часов, в Мексике - 2237 часов, а в Нидерландах всего 1380 часов.

Понятное дело, что люди, у которых меньше рабочих часов, имеют возможность больше времени тратить на семью и увлечения. Но в то же время, как правило, они имеют меньший доход. А отпуск каждый работяга ждет с нетерпением: хотя бы на несколько недель заняться собой и отдохнуть от рутины. Наиболее длительные отпуска получают рабочие Италии, Бельгии, Испании, Франции и Германии: почти половина всех работников получает отпуск на месяц и более.​Несмотря на то, что изначально количество рабочих часов определяет именно государство, люди тоже имеют право на выбор: засиживаться допоздна, нагружая себя дополнительной работой, или размерно заниматься своими обязанностями, не в ущерб личному времени.

По мнению ученых первое, о чем необходимо забыть: жертвование личной жизнью ради работы. Помните, что работа является не постоянным поприщем, а жизнь порой бывает так коротка. Тем не менее такое правило вряд ли можно отнести к трудоголикам, так как эти люди считаются патологически зависимыми от работы.