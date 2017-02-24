Фильтр «зависть»

Пролистывая миллионы фотографий в интернете с идеально настроенным светом, белоснежными улыбками и прорисованными кубиками пресса, легко перепутать красивую картинку с реальностью. На самом деле даже прекрасных Instagram-муз, беспечно позирующих на тропическом пляже, может окатить соленой волной, испортив макияж и настроение. Показать закулисье аккаунтов, вызывающих зависть у обывателей, и рассказать, скольких усилий стоят некоторые фото, решила блогер Кэтрин Ормерод из Нью-Йорка. В интервью изданию The Telegraph она откровенно рассказала о непростом личном опыте

Кэтрин публикует множество снимков, на которых она отдыхает — загорает и наслаждается жизнью в крохотном бикини. Фотографии ее тренированной фигуры привлекают немало внимания, девушке оставляют сотни комментариев, и ее популярность в сети растет вместе со статистикой страницы. На аккаунт Кэтрин подписаны более 24 тысяч человек.

Но за идеальными снимками, по словам Ормерод, — огромные усилия, которые жительнице Нью-Йорка пришлось приложить, чтобы добиться здоровых пропорций. Изначально она не стремилась делиться всеми секретами с подписчиками, но поняла, что может помочь тем, кто привык лишь смотреть на фотографии, а не думать, как они были сделаны в реальности. Ведь прежде чем попасть на страницу такого блогера, как Кэтрин, каждый кадр проходит придирчивый отбор и обработку в различных приложениях. У всех снимков есть хорошо продуманная композиция и тщательно выверенные детали.

«Я знаю, глядя на фотографии в интернете, думаешь, что человеку повезло родиться с идеальным телом, кожей, спортивной подготовкой и прессом. Но никогда не узнаешь, что скрывается за тем или иным кадром, с какими демонами пришлось сразиться тому, кто на нем изображен. Это фото без контекста», — говорит Кэтрин.

Идеальное тело мало кому дается просто так. Кэтрин прошла долгий путь от курящей любительницы вина и полуфабрикатов до поклонницы йоги с идеальным прессом и готова подтвердить это своим примером.

В 20 лет, как и большинство девушек в ее окружении, Кэтрин не заботилась о своем здоровье. Единственной головной болью девушки были углеводы: она подсчитывала их количество, чтобы не поправиться на килограмм-другой. Ей было важно вписываться в общепринятые представления о красоте. И вместо того, чтобы наладить рацион питания, девушка просто сокращала его как могла.

Во время обучения в колледже Кэтрин была не в состоянии позволить себе дорогостоящие продукты и просто разогревала полуфабрикаты. А на вечеринках, которые случались довольно часто, сдабривала все те же готовые блюда бутылкой вина и пачкой сигарет. Неудивительно, что несмотря на попытки девушки поддерживать форму вес ее сильно колебался. За несколько месяцев она могла сбросить 10 килограммов и так же быстро их набрать.

Только в 29 лет Кэтрин поняла, что необходимо кардинально изменить образ жизни и питание. Ее спортивные достижения тоже оставляли желать лучшего: она не могла сделать ни одного приседания или отжимания.

«Когда моя мама выходила замуж, нам пришлось срочно перешивать мое платье подружки невесты. За три месяца, которые прошли между примерками, я поправилась с восьмого размера одежды до 12-го (с 46-го до 50-го российского). Многие женщины выглядят прекрасно и в этом размере, но я чувствовала себя некомфортно от того, что не могла влезть ни в одну пару своих джинсов», — вспоминала блогер.

Ее кожа была серой, ее преследовали боли в бедре и чувство тяжести в животе. Опробовав десятки разных диет, Кэтрин поняла, что должна не ограничивать себя в еде, а питаться здоровой пищей.

Одновременно она открыла для себя пилатес и йогу. Поначалу не могла делать даже упражнения для новичков, — Кэтрин никогда не отличалась гибкостью. Но постепенно стала замечать положительную динамику, появились первые вдохновляющие результаты.

Теперь Кэтрин занимается йогой и посещает кардиотренировки около трех раз в неделю. Благодаря этому она приобрела уверенность в себе. «Я горжусь тем, чего добилась. Теперь я могу сама поднять чемодан по лестнице, а нескончаемые боли прошли сами собой», — утверждает она.

Несмотря на положительную динамику, Кэтрин понимает, что она пока не идеальна: позволяет себе немного вина, хлеб, изредка десерты. Все еще нервничает, если приходится перекусывать чем-то нездоровым, и впадает в панику от лишних килограммов. Но старается не забывать, что совсем недавно все было намного хуже.

«Раньше я бы с сарказмом отнеслась к такой женщине, какой я стала сейчас. Едоки семян чиа, поклонницы йоги и смузи из капусты никогда не присутствовали в моем ближайшем окружении», — признается Кэтрин. Но теперь она чувствует себя намного комфортнее, а ее вес меняется максимум на 2,5 килограмма.

На своем примере Кэтрин доказала, что никогда не поздно изменить свою жизнь: даже те, кто вели нездоровый образ жизни до 30 лет, могут при желании приобрести крепкое здоровье и отличную физическую форму.

«Я надеюсь, что моя история покажет девушкам, что ничья жизнь не идеальна. А обработанный фильтрами мир в интернете — это лишь вершина большого айсберга, которая виднеется над поверхностью воды», — говорит Ормерод.