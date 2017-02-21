Синоптики предупредили автомобилистов об опасностях на дорогах

На неделе нас ждет теплая, но ветреная и снежная погода, рассказала Марина Макарова , главный специалист Гидрометцентра.

В европейской части России погода будет с перепадами температур. В начале недели оттепель. Но совсем не весна. Погоду портит пасмурное небо, мокрый снег и сильный ветер. В ночь на четверг похолодает до 9-14 градусов мороза.

Синоптики предупреждают, уже вечером в среду на дорогах будет сильный гололед. А при учете, что день этот предпраздничный, и многие захотят уехать из города, на дорогах могут образоваться заторы в местах аварий.

В Москве сегодня мокрый снег и сильный ветер, столбик термометра поднимется до +3 градусов. В ночь на четверг температура в столице опустится до -10 градусов. В праздничный день - в четверг вернется некомфортная погода с мокрым снегом и сильным ветром, на термометре +3 градуса. Очередное похолодание - в субботу, температура опустится ночью до -4 градусов, днем 0 - -2 градуса.

Морозно на севере Европейской части России. В Архангельской области, республике Коми 20-25 градусов со знаком минус. Местами до -30 градусов. Днем 13-18 градусов мороза. К концу недели на севере заметно потеплеет.

Теплеет на юге. Здесь уже чувствуется весна. В Ялте, Краснодаре, Сочи максимальная температура 11-16 градусов тепла. В горах Северного Кавказа и Чеченской республики лавиноопасно. Но это сезонное явление, отмечают синоптики, стандартное для этого времени года. А вот, что вне стандарта, так это плохая погода в Крыму. Сегодня и завтра здесь сильные осадки. В Севастополе стоит ожидать ливень. В других территориях республики возможен мокрый снег.

Повышение температуры отмечается и на Урале, и в Сибири. Здесь тоже осадки в виде снега и мокрого снега, сильный ветер. На юге Уральского округа ветер до 22 метров в секунду. В Кемеровской области до 25 метров в секунду с метелью. На Алтае до 32 метров в секунду. Ночью на Урале и юге Западной Сибири 5-10 градусов мороза, днем - температура близкая к 0 градусов.

Мороз сохраняется на Дальнем Востоке: в Якутии, Хабаровском и Магаданском крае. Штормовая погода на Камчатке и в районе Курильских островов.