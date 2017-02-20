Россиянке в Тайланде грозит тюрьма за кормление рыб хлебом

Патруль морской полиции Таиланда задержал российскую туристку Ольгу Смирнову за кормление рыб хлебом в запрещенной зоне. Об этом сообщает Phuket Gazette.

По данным издания, 53-летняя женщина была задержана на пляже острова Рача в районе коралловых рифов. Теперь ей грозит до трех тысяч долларов штрафа или лишение свободы сроком на год.

«Как мы уже говорили, мы занимаем очень жесткую позицию по этому вопросу. Она должна заплатить залог и остаться в Таиланде до суда», - заявил Phuket Gazette глава местного отдела охраны природы.

В мае прошлого года в Таиланде за кормление рыб и рыбную ловлю был задержан китайский турист. В итоге суд обязал его выплатить штраф в три тысячи долларов (более 175 тысяч рублей), но тюремного заключения мужчине удалось избежать.