Utair запустил сверхдешевый тариф

Авиакомпания UTair запускает новый тариф под названием «Лайт открытый». Согласно данному тарифу билеты на определенные даты компания будет продавать со скидкой 50%. Однако о времени вылета пассажир сможет узнать только накануне, сообщает «Коммерсант».

О времени вылета перевозчик сообщит по смс или по почте. Пилотные рейсы будут следовать из Москвы в Тюмень и Ростов-на-Дону. Отмечается, что купить билеты по тарифу «Лайт открытый» можно будет только на сайте перевозчика.

Основная цель нового тарифа — рост загрузки. Компания перевозит много бизнес-пассажиров, для которых перевозчики вынуждены сохранять места, ограничивая продажу всех билетов заранее. Но те приобретают билеты только на один из трех-пяти рейсов по направлению, а остальные места остаются незанятыми. При этом есть немало пассажиров, для которых важно не точное время вылета, а низкая цена.