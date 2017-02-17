В Сети восхитились девочкой-"пингвинчиком" на Ямале

Путешественник повстречал в ЯНАО девочку-"пингвинчика" Соню. Известный блогер Сергей Доля снял на видео ребенка в традиционной ямальской одежде.

Видео с ненецкой девочкой-пингвинчиком Соней. У нее колокольчик привязан к шубке, чтобы родители знали где она бегает. Полное видео будет, естественно, у меня на канале в youtube чуть позже. Ссылка в профиле ;) Публикация от Сергей Доля (@sergeydolya) Фев 16 2017 в 9:47 PST

Съемка происходила на фоне поселения оленеводов с чумами и нартами.

"Видео с ненецкой девочкой-пингвинчиком Соней. У неё колокольчик привязан к шубке, чтобы родители знали, где она бегает", - говорится в подписи к видео.

Отмечается, что видео настолько понравилось подписчикам путешественника, что за короткое время роли просмотрели более 15 тысяч зрителей и оставили более ста комментариев.