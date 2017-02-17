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В Сети восхитились девочкой-"пингвинчиком" на Ямале
Путешественник повстречал в ЯНАО девочку-"пингвинчика" Соню. Известный блогер Сергей Доля снял на видео ребенка в традиционной ямальской одежде.
Съемка происходила на фоне поселения оленеводов с чумами и нартами.
"Видео с ненецкой девочкой-пингвинчиком Соней. У неё колокольчик привязан к шубке, чтобы родители знали, где она бегает", - говорится в подписи к видео.
Отмечается, что видео настолько понравилось подписчикам путешественника, что за короткое время роли просмотрели более 15 тысяч зрителей и оставили более ста комментариев.
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