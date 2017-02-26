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В Москве испекут гигантский блин, достойный Книги рекордов Гиннеса
Последний день Масленицы в Москве будет насыщен интересными события и праздничными программами. Как сообщили в столичной мэрии, москвичи и гости столицы смогут стать свидетелями приготовления гигантского блина, который претендует на занесение в Книгу рекордов Гиннеса, а также принять участие во взятии снежной крепости и "сожжении" ледяной восьмиметровой Масленицы.
"Провожать зиму будут на площадках фестиваля "Московская Масленица", а также в городских парках. Праздник в воскресенье охватит весь город, ведь последний день Масленицы всегда самый веселый", - отметил представитель городской администрации.
Рекордный блин
Гигантский блин будут выпекать в саду "Эрмитаж". Организаторы держат в секрете его параметры, но уверяют, что это масленичное угощение "по своим невероятным размерам будет претендовать на занесение в Книгу рекордов Гиннеса".
В прошлом году в саду "Эрмитаж" пытались испечь блин диаметром три метра, однако кулинарное изделие вышло комом и сгорело - повара не смогли его перевернуть. На блин ушло 60 кг теста, которое с помощью специальных приспособлений разровняли на огромной 800-килограммовой сковороде, после чего ее поместили на гигантскую жаровню с раскаленными углями. Испечь на Масленицу блин диаметром 3 метра безуспешно пытаются 10 лет в разных городах России, однако никому еще не удалось перевернуть такой блин, не разорвав его.
Двухметровая сковорода
Масштабные проводы зимы пройдут и в парке "Сокольники", где установят двухметровую сковороду, на фоне которой можно будет делать необычные селфи. На 4-м Лучевом просеке с 11:00 до 22:00 развернется ярмарка, а на сцене катка "Лед" с 14:00 до 18:00 мск пройдет концерт с участием известных артистов. Место традиционного чучела на Фонтанной площади в этом году займет арт-объект "Конструктор весеннего настроения". Он станет символом зимних неудобств: холода, апатии, стресса, с которыми предстоит бороться гостям парка.
Посетители также смогут создавать из деталей конструктора свои собственные арт-чучела, которые можно будет сжечь в конце праздника.
В парке "Красная Пресня" гостей ждут игры и молодецкие забавы, а также выступления артистов. В течение дня всех желающих будут катать на упряжках хаски и северных оленях. А в 17:50 мск на Большом острове сожгут чучело.
Блиноеды и блинометы
В саду имени Баумана развернется масленичная ярмарка, на которой гости смогут попробовать блины, согреться чаем и купить сувениры ручной работы. Перед посетителями выступят молодые фолк- и инди-фолк-исполнители, а в финале праздника в знак прощания с зимой зажгут холодный фейерверк "Огненное солнце".
В Измайловском парке выступят народные ансамбли и фолк-группы, будут работать традиционные аттракционы и пройдет сжигание чучела Масленицы.
В Таганском парке устроят театрализованное шествие с участием гостей, а центром праздника станет арт-объект "Ворота в весну" - арка из бревен и сучьев, ярко раскрашенная с одной стороны. Здесь все желающие смогут научиться основам домашнего декора и попробовать попасть в пасть блиноедов с помощью уличного блиномета. Вместо традиционного сожжения Масленицы для гостей приготовили перформанс с дымовыми эффектами.
Гулянья с угощениями, скоморохами, концертами также пройдут в Воронцовском парке, в парке "Северное Тушино", в парке Победы на Поклонной горе, в Лианозовском, Бабушкинском, Гончаровском парках.
Огненное шоу
Театрализованное шествие "Вперед навстречу Весне" и грандиозный огненный спектакль пройдут в воскресенье, в заключительный день фестиваля "Московская Масленица". Герои театрального сериала "Сказки Хозяйки-Зимы", сказочные лесные животные-хранители, радовавшие юных гостей каждый день на протяжении всего фестиваля, отправляются встречать Весну и приглашают всех присоединиться этому действу. Шествие и огненное шоу пройдут на площадках фестиваля на Тверском бульваре и в Новопушкинском сквере.
Прогулка завершится встречей с Весной и спектаклем "Искреннее шоу" от театра "Огненные люди".
Взятие снежной крепости
На площади Революции в воскресенье оживет царство Зимы. Здесь ее сторонники будут защищать от друзей Весны ледяную крепость.
Всю масленичную неделю у крепости подданные Зимы - фольклорные персонажи - развлекали гостей народными играми. А внутри крепости их ждет излюбленная зимняя забава - катание с ледяных горок.
Гвардейцы в воскресенье встанут на защиту ледяной крепости. При помощи снежкометов они постараются отстоять свой рубеж, призывая на помощь всех любителей зимы. Но исход битвы предрешен и очевиден, как и веселье обеих сторон шуточного противостояния.
Завершится фестиваль и празднование Масленицы "сожжением" ледяной скульптуры на Манежной площади. Чтобы изготовить ледяную восьмиметровую Масленицу, из Первоуральска привезли 30 тонн льда, который нарезали в горном озере.
На Манежной площади пройдет интерактивное пиротехническое шоу. В течение нескольких минут ледяная скульптура будет гореть, но совсем она не растает.
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