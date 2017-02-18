Зоозащитники намерены добиться закрытия контактных мини-зоопарков в стране. В последние годы они перестали быть чем-то диковинным: чтобы потискать зверушек, достаточно приехать в ближайший торговый центр. Несмотря на бесконечный поток посетителей, которые зачастую не церемонятся с животными, они выглядят ухоженными и здоровыми. Какой ценой достигается это благообразие? Какие опасности кроются в посещении контактных зоопарков? Президент зоозащитного центра ВИТА Ирина Новожилова рассказала «Ленте.ру» о том, что творится за дверьми таких зверинцев и можно ли сочетать «трогательный» бизнес и заботу о животных.

«Лента.ру»: Откуда появилась идея контактного зоопарка?

Новожилова: История контактных зоопарков началась с того, что некий российский бизнесмен решил реализовать свою мечту: приобщить горожан к природе. Так родилась идея круглосуточно держать животных на кафельном полу при искусственном освещении — в торговом центре. Точка окупается буквально за три месяца, оборот нешуточный. Конечно, речь тут не идет о любви к природе или заботе о животных — это бизнес. Мы постоянно получаем сообщения об оторванных крыльях у птиц, отбитых внутренних органах у ежей и кроликов, которых роняют на пол. Иногда люди, которые работали в таких зоопарках, пишут нам о том, что происходит за кулисами.

Но животные не выглядят заморенными или измученными.

Животные действительно чистенькие, выглядят здоровыми. Это достигается за счет того, что зверей меняют достаточно часто: одни заболевают — завозят других. Более редкие и дорогие звери, которые вынуждены «работать» подолгу, как правило, лежат вялые и апатичные. С мелкими животными не церемонятся. Ежики, морские свинки — это одноразовый товар. Одних используют на корм хищникам, других сжигают. Недавно енот в одном из московских зоопарков покусал человека, где он теперь — неизвестно. В другом зоопарке енот ослеп, от него попытались избавиться, но кто-то в итоге его приютил.

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Родителям самое главное — чтобы не было запаха и ребенок был доволен. Судьба животных их волнует меньше всего. Вот, например, в одном контактном зоопарке мы попросили руководство ввести перерыв для ночных животных на час. Но как только нам пошли навстречу, начались жалобы мамаш: «Мы ехали через весь город, чтобы ознакомиться со всем многообразием представленных у вас животных. Ребенок хочет потискать всех, кто у вас есть».

Часто ли животные травмируются в контактных зоопарках?

К сожалению, подобные инциденты не редкость. На прошлой неделе в Ставрополье погиб самец зебры. В тверском контактном зоопарке держали львенка в нарушение всех возможных правил и норм. Его довели до изнеможения, увезли полуживого на карантин. У грызунов под вечер аллергическая сыпь — из-за того, что мамочки проходят в шубах, опасаясь оставлять их в гардеробе. Масса историй, когда дети травмировали зверей, а те, в свою очередь, их кусали. Например, африканские ушастые ежики: иголки колются — и ребенок бросает зверька. Тот падает с метровой высоты и травмирует внутренние органы. Дети наступали на морских свинок и птенцов ногами...

Дети проявляют агрессию к животным?

У малышей разная реакция на животных: чаще всего ребенок боится дотронуться, и это нормально. Однако мать настойчиво тянет за руку, чтобы он потрогал, надавил, пощупал, схватил — потому что за это деньги заплачены. Некоторые дети с ревом вбегают в вольеры, начинают топать, стараются догнать, задавить маленьких животных. Бывают и безразличные дети — безучастно наблюдают за происходящим. Нет ничего страшнее, когда от скуки или чтобы убить время ребенку дают тискать животных. Это крайне непедагогичный подход.

Существует целая сеть зоопарков «Зверюшки как игрушки». Только вдумайтесь в название! В этом заключается суть контактных зоопарков. Весь смысл в том, чтобы повысить посещаемость торговых центров. Такой циничный подход шокирует. Я не знаю, какое поколением мы вырастим, если будем брать за норму потребительское отношение к животным. Детей, которые будут воспринимать животных как витринные образцы.

Что происходит с заболевшими животными?

В контактных зоопарках не предусмотрены лазареты для больных животных. На маленьких душных пятачках такой возможности нет, поэтому их просто утилизируют. Как они их убивают — большой вопрос. Сомневаюсь, что каждой морской свинке будут делать инъекцию. Контактный зоопарк — это конвейер, воспитывающий потребительское отношение вместо уважительного.

Эти контакты опасны только для животных?

Увы, не только. При контакте с животным идет передача патогенных микроорганизмов. В контактном зоопарке за 11 часов работы проходят сотни детских и взрослых рук. Может быть до 200 посетителей. Едва ли кто-то из них моет руки до и после общения со зверями. Кроме того, везде предусмотрена процедура кормления за дополнительную плату. Ребенок лезет животным в рот с этим кормом, потом себе в рот лезет — это гарантированный способ передачи инфекций.

Только ли инфекций стоит опасаться при контакте с животными?

Для детей небезопасны удары и укусы животных. Например, в московском контактном зоопарке недавно кролик чуть не откусил палец ребенку. Клюв страуса очень массивный, движения резкие — если подойти близко к клетке, можно остаться без глаза.

В других странах тоже есть контактные зоопарки в торговых центрах?

Такого я не встречала. В Лондоне есть центр, обучающий гуманному отношению к животным. Там строгая запись — всего несколько человек в день, а не бесконтрольный поток посетителей. Задача совсем другая: научить детей бережному отношению к животным. Просто так тискать ради забавы даже в приютах не дадут: нужны перчатки, бахилы, время ограничено и никаких фотоаппаратов. У нас все просто: главное — заплатите деньги, а еще лучше — купите корм и суйте его животному прямо в рот. Само слово «зоопарк» исключает контакт между животным и человеком. У животного должна быть возможность спрятаться от людей, отдохнуть поспать, а не крутиться весь день в толпе. Практически на всех точках есть животные, ведущие ночной образ жизни, — ежи, совы, галаго, которых днем вообще нельзя тревожить. А к ним через каждый пять минут врываются родители с детьми, чтобы сделать селфи.

Можно ли что-то изменить в работе контактных зоопарков, сделать их безопаснее и гуманнее?

Увы, нет — такие заведения следует запретить. Иначе как жестоким обращением с животными их работу не назовешь. Весь мир уходит от формата зоопарка, в котором звери из разных климатических зон сведены в одном месте для того, чтобы удовлетворить любопытство посетителей. Но нам уже мало просто посмотреть, всех нужно потрогать, а потом начинают домой приобретать. В других странах идут программы по переселению животных из зоопарков в заповедники. В России все с точностью до наоборот: на московских фестивалях валяются усталые еноты, северных оленей привозят — такое ощущение, что люди не чувствуют разницы между живыми существами и элементами дизайна.

Но идея зоопарков подразумевает и познавательную деятельность: ребенок узнает животный мир.

Взаимодействовать с животными можно в лесопарковых зонах, где они не сидят весь день на кафельном полу. Люди там ходят по тропинкам, а за ограждением в лесу гуляют животные. Если хочется быть ближе к природе, торговый центр — неподходящее место. Выезд на природу в места обитания зверей — это не так дорого, хотя и не так просто, как дойти до ближайшего ТЦ, чтобы тискать енота в крохотной комнате. Давайте вспомним, как праздное любопытство приводило к созданию человеческих зоопарков, где в вольерах вместе со страусами и зебрами содержали негров, эскимосов и индейцев. Это было не так давно — в Европе такие «зверинцы» просуществовали до 1930-х годов. Никакой образовательной функции у контактных зоопарков нет, одни эгоистические хотелки, приводящие к страданиям животных.