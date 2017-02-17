Ксению Собчак обвинили в отсутствии вкуса

Телеведущая Ксения Собчак всегда была с модой на «ты» и дружила со многими дизайнерами. Однако все чаще в Интернете звезду критикуют за полное отсутствие вкуса в одежде.

«Блондинка в шоколаде» прокомментировала свой имидж и объяснила, почему не хочет одеваться «как все».

— Я часто читаю: «Почему вы так несексуально одеваетесь. Это же не нравится мужчинам. Вы как бабулька». Сами эти выражения свидетельствуют о полном непонимании тех, кто влюблен в моду. Умение одеться, твой стиль — это твое самовыражение. Не чтобы понравиться мужчинам или женщинам, а чтобы нравиться себе, — рассказала Ксения.

Телеведущая отметила, что модно — это не бояться быть собой и понимать, что из всего многообразия трендов подходит именно тебе.