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Ксению Собчак обвинили в отсутствии вкуса

Собчак обвинили в отсутствии вкуса
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Телеведущая Ксения Собчак всегда была с модой на «ты» и дружила со многими дизайнерами. Однако все чаще в Интернете звезду критикуют за полное отсутствие вкуса в одежде.

Читаю:"Почему вы так несексуально одеваетесь" "Это же не нравится мужчинам-как бабулька,странная мода" -и сами эти выражения свидетельствуют о полном непонимании тех,кто влюблен в моду. Умения одеться,твой стиль-это твое самовыражение. Не чтобы понравиться мужчинам или женщинам,а чтобы нравиться себе,чтобы твое Я было в каждой курточке и юбочке и всём-всём-всём.Модно-не бояться быть собой и понимать ,что из всего многообразия трендов подходит именно тебе. Куртка Courreges Юбка Marco de Vincenzo Серьги Rachel Comey Все из @tsum_moscow

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

«Блондинка в шоколаде» прокомментировала свой имидж и объяснила, почему не хочет одеваться «как все».
— Я часто читаю: «Почему вы так несексуально одеваетесь. Это же не нравится мужчинам. Вы как бабулька». Сами эти выражения свидетельствуют о полном непонимании тех, кто влюблен в моду. Умение одеться, твой стиль — это твое самовыражение. Не чтобы понравиться мужчинам или женщинам, а чтобы нравиться себе, — рассказала Ксения.
Телеведущая отметила, что модно — это не бояться быть собой и понимать, что из всего многообразия трендов подходит именно тебе.
Женский клуб Стиль жизни Шоу-бизнес
Ксения Собчак
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