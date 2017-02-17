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Газета.Ru

Путин посетил спектакль "Не покидай свою планету"

Путин сходил на спектакль с Хабенским
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Президент России Владимир Путин посетил спектакль "Не покидай свою планету", открывший Международный фестиваль искусств в Сочи, передает РИА "Новости".
В качестве постановщика и режиссера спектакля по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц" выступил Виктор Крамер, главную роль исполнил Константин Хабенский, дирижером выступил Юрий Башмет.
Отмечается, что постановка спектакля была осуществлена совместно с театром "Современник".
Ранее сообщалось, что гала-концерт открытия фестиваля пройдет 18 февраля.
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