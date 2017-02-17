Гороскоп на сегодня, 17 февраля: избегайте излишней эмоциональности

Пятница, 17 февраля, формирует потребность в общении, но звезды также предупреждают, что могут возникнуть трудности в коммуникациях. Сегодня проявится склонность к излишней эмоциональности и недоверию. Поверхностные контакты сменяются желанием глубже вникнуть в суть. Не лучший момент для налаживания связей, для начинаний, связанных с учебой, консультированием.

Сегодня для Овнов не все очевидно, для понимания сути событий не раз придется подключать интуицию. Обстоятельства не располагают к знакомствам, нежелательна откровенность. Прямые инициативы рекомендуется отложить. Пригодятся знания в области психологии или какой-либо специфической сфере, не помешает деликатность в интимных вопросах.

Тельцам не стоит поддаваться внутренним порывам, форсировать события, активно стремиться на первый план. Лучше не ждать повышенной активности и полной откровенности от окружающих. Не рекомендуется участие в важных переговорах, совещаниях, посещение собеседований, подписание документов.

Сегодня у многих Близнецов будет наблюдаться нехватка оптимизма и тонуса. Не исключена замедленная реакция, мнительность, зацикленность на текущих мелочах или неприятных темах. Рекомендуется отложить начинания, сделать перерыв в интенсивных интеллектуальных занятиях, привал в пути, отказаться от физических нагрузок.

Ракам звезды советуют воздержаться от романтических знакомств, интенсивной личной переписки с упоминанием интимных подробностей. Получив подобное послание в свой адрес, стоит задуматься об истинных мотивах отправителя. Проблемы с взаимопониманием, доверием, надежностью коснутся и деловых контактов: переговоры потребуют искушенности, знания жизненных реалий, может навредить страх или излишняя наивность.

Львам звезды рекомендуют не вступать в переговоры на сложные для себя темы, либо делать это с осторожностью. В противном случае, есть риск надолго погрузиться в бесплодные переживания о мелочах, чреватые потерей времени или истощением нервной системы. Нежелательно выяснять отношения и договариваться о чем-то важном с домочадцами, партнерами.

Девам не стоит планировать на этот день визиты, разъезды. Если обстоятельства требуют этого в принудительном порядке, важно четко формулировать мысли и вовремя выйти из ситуации, пошедшей по кругу. Возможны осложнения при работе за компьютером, в ходе учебы или поиска информации. Насущный вопрос может потребовать углубленного изучения, исследования.

Весам звезды подсказывают, что сегодня их влияние на ситуацию затруднено или невозможно. Желательно воздержаться от прямого участия в любых выборах, соревнованиях, конкурентных битвах. В мелких бытовых и деловых вопросах рекомендуется бдительность, стоит следить за кошельком, уклоняться от ненужных контактов.

Скорпионы не застрахованы от бессознательных зависимостей, потворства плохим привычкам, что особенно ярко проявится в быту и общении. Возможна склонность реагировать на любой дискомфорт насмешкой, скепсисом, критикой. Не исключено небрежное или чересчур пристрастное отношение к своему здоровью, питанию.

Стрельцов может привлечь секрет, загадка, уединенное исследование, тайный маневр. День не располагает к поверхностным легким контактам, но вполне подходит для серьезного изучения темы, в которой есть большая заинтересованность. Стоит исключить новые знакомства, держать дистанцию с малознакомыми людьми.

Козерогам стоит отказаться от спонтанных действий. Сегодня могут быть не в ладу ваши мысли и чувства. Нежелательно заводить друзей, создавать аккаунты, публиковать сведения в открытом доступе. Не стоит покупать электронику, экспериментировать с инструкциями, рецептурой.

Водолеи могут испытывать затруднения при выражении мыслей. Лучше не делать себя объектом праздного любопытства, так как любые сведения могут быть однажды использованы против вас. Нежелательна передача личных данных, деловые материалы и личные записи стоит закрыть от просмотра посторонними.

Рыбам придется смириться с тем, что даже лучшие друзья не всегда понимают их до конца. Контакты могут отнять энергию и время, не дав результата. При сомнениях лучше ориентироваться не на чужие советы, а на свою интуицию.