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Роструд напомнил россиянам о четырех выходных в связи с Днем защитника Отечества
Россиянам предстоит провести четыре выходных в связи с Днем защитника Отечества. Об этом напомнили в Роструде.
Как заявил представитель службы Иван Шкловец, на следующей неделе россияне будут работать лишь до среды включительно.
С 23 февраля гражданам предстоит четыре дня выходных.
"При этом на следующую среду приходится предпраздничный рабочий день, который сокращен на 1 час", - заявили в Федеральной службе по труду и занятости.
При этом что касается празднования Международного женского дня 8 марта, который в 2017 году и станет выходным.
"Праздник приходится на среду, и в связи с ним будет один выходной. Предпраздничный рабочий день, приходящийся на вторник 7 марта, будет короче на один час", - приводит словам представителя Роструда "Интерфакс".
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