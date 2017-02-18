Роструд напомнил россиянам о четырех выходных в связи с Днем защитника Отечества

Россиянам предстоит провести четыре выходных в связи с Днем защитника Отечества. Об этом напомнили в Роструде

Как заявил представитель службы Иван Шкловец , на следующей неделе россияне будут работать лишь до среды включительно.

С 23 февраля гражданам предстоит четыре дня выходных.

"При этом на следующую среду приходится предпраздничный рабочий день, который сокращен на 1 час", - заявили в Федеральной службе по труду и занятости.

При этом что касается празднования Международного женского дня 8 марта, который в 2017 году и станет выходным.

"Праздник приходится на среду, и в связи с ним будет один выходной. Предпраздничный рабочий день, приходящийся на вторник 7 марта, будет короче на один час", - приводит словам представителя Роструда "Интерфакс".