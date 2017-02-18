«Красота не в размере»

У последователей бодипозитивного движения новая ролевая модель — манекенщица формата plus-size Хантер МакГрэди. В новом номере Sports Illustrated Swimsuit Issue редакция авторитетного в мире здоровья и красоты издания назвала ее «новобранцем года», намекая на карьеру, которая ожидает самую габаритную модель из всех когда-либо появлявшихся на страницах журнала. «Лента.ру» узнала больше о женщине весомых достоинств.

Публикация в Sports Illustrated для любой модели, актрисы, спортсменки — свидетельство успеха, признания. Это сулит выгодные рекламные контракты, интервью для авторитетных СМИ, рост числа подписчиков в соцсетях. Это профессиональный «зачет». В последние несколько лет издание, шагая в ногу со временем, все чаще публикует фотографии девушек с нестандартной внешностью. Сначала была модель Кейт Аптон , потом — Эшли Грэм, а теперь пришла очередь еще более пышнотелой МакГрэди. Каждая из них воспользовалась публикацией в бикини-выпуске для формулирования своих взглядов на каноны привлекательности.

«Красота — это не размер. У нее нет границ. Я никогда не чувствовала себя сексуальнее, чем во время этой фотосессии», — говорит 23-летняя Хантер.

Купальник, в котором она фотографировалась, нарисовали красками. Гримеры трудились 12 часов. МакГрэди призналась, что ей не хотелось расставаться с таким бикини. Она очень рада оказаться на страницах Sports Illustrated. То, что девушка с ее параметрами попала в столь авторитетный журнал, кажется Хантер революционным событием, после которого бьюти-индустрия уже не будет прежней.

«Женщины, когда-либо чувствовавшие себя некомфортно или неуверенно из-за складок, растяжек, или целлюлита, или акне, или считавшие, что не соответствуют [стандартам], потому что ваш тип не представлен на страницах журналов, — это для вас! Вы красивы. Вы сильны. Вы влиятельны, и вместе мы должны поддерживать и вдохновлять друг друга», — написала Хантер в своем Instagram-аккаунте, выложив кадры из фотосессии для Sports Illustrated.

Кстати, о соцсетях. На страницу Хантер в Instagram подписались более 200 тысяч человек. В комментариях к публикуемым ею фотографиям царит редкое единодушие: все восхищаются внешностью девушки и хвалят за жизненную позицию. Некоторые даже сообщают, что стали увереннее в себе, подписавшись на страницу Хантер.

В аккаунте модели можно найти как профессиональные фотографии, так и любительские. В частности, есть селфи всех мастей, кадры с едой (к которой МакГрэди явно неравнодушна), хроника занятий фитнесом.

Но больше всего снимков в бикини или нижнем белье — похоже, она действительно гордится своей фигурой.

МакГрэди не всегда была моделью формата plus-size. Долгие годы она сидела на диетах, чтобы при росте 180 сантиметров весить 52 килограмма. Девушка полагала (и не без оснований), что при большем весе хорошие контракты ей не светят. Однако с приходом бодипозитива все изменилось.

Ей было 19, когда она узнала о существовании «пышных» моделей. К тому моменту, несмотря на все усилия, она поправилась и носила 10-12-й размер одежды (российский 50-52-й). Новые параметры угнетали обладательницу пышных форм — она была уверена, что теперь с ее карьерой покончено.

«Я увидела на обложке итальянского Vogue Робин Лоули, Тару Линн и Кэндис Хаффин и подумала: "О боже, эти женщины такие красивые и такого же размера, как я". Мир моды формата plus-size стал для меня открытием», — рассказывает модель.

После этого она отправилась прямо в Wilhelmina Models — престижное модельное агентство. Там с ней заключили контракт, и на нее посыпались заказы.

«Sports Illustrated — это конечная цель, то, к чему стремятся все. То, что они решили привлечь модель формата plus-size, превосходит все мои самые отчаянные мечты», — говорит девушка.

Она признается, что из-за внезапности успеха до сих пор не может его осознать в полной мере. Но девушка уже ясно определилась со своими взглядами и направлением деятельности. «Принципиально важно продолжать революцию, которая уже идет. Миру нужно больше любви, больше разных типажей», — считает модель.