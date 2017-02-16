Бездельник уровня «бог»

Люди проявляют поразительную смекалку, чтобы не работать. Они придумывают фантастические отговорки, проворачивают схемы, вызывающие зависть у профессиональных мошенников, и получают зарплату, годами не появляясь на рабочем месте. На днях власти Сан-Франциско обнаружили, что скромный уборщик метро ухитрился заработать сотни тысяч долларов, прохлаждаясь в подсобке, — и это далеко не самый впечатляющий случай подобного рода. «Лента.ру» выяснила, как людям удается ничего не делать и получать за это деньги.

Сослуживцы считали советника американского Агентства по защите окружающей среды Джона Била очень важным и загадочным человеком. Когда он объявил, что будет посвящать часть рабочего времени важному государственному заданию, никто не удивился: все знали, что чиновник не раз консультировал спецслужбы. Бил стал уходить с работы пораньше, а часто и вовсе не являлся в офис. Когда у него спрашивали, чем он занимается, отшучивался и цитировал шпионские фильмы. «Если признаюсь, мне придется вас убить», — говорил он, намекая на связи с ЦРУ.

С каждым годом секретная деятельность отнимала у него все больше времени. Он регулярно улетал в командировки в Китай, Южную Африку и Великобританию. В 2005 году Бил предложил агентству исследовательский проект, требующий регулярных поездок в Калифорнию. Авиабилеты первого класса и размещение в дорогих гостиницах оформляли за государственный счет. В 2008 году ЦРУ дало Билу особенно сложное задание: чиновник не показывался в офисе целых шесть месяцев.

В 2011 году Бил ушел на пенсию. Несмотря на это он продолжил получать зарплату. Через год на это обратили внимание в отделе кадров и доложили начальству. Била нашли и попросили объяснить, что происходит. Он завел старую песню про ЦРУ, но на этот раз его слова не приняли на веру. Из Министерства внутренней безопасности сообщили, что истории Била о сотрудничестве со спецслужбами — ложь. Исследовательский проект в Калифорнии и заграничные командировки — тоже блеф. Чиновник все выдумал, чтобы оправдать отсутствие на рабочем месте.

В 2013 году Бил оказался на скамье подсудимых. Его обвинили в том, что он годами обманным путем получал зарплату и премии за пропущенное рабочее время. За 15 лет они сложились в серьезную сумму — почти 800 тысяч долларов. Бывшего советника оштрафовали на 1,3 миллиона долларов и на три года упрятали в тюрьму. Он вышел на свободу лишь в минувшем декабре.

На первый взгляд, для того, чтобы провернуть такую схему, нужна редкая удача. Просто Билу попались на удивление легковерные и нелюбопытные сослуживцы, иначе его обман не сработал бы. В действительности все наоборот. Подобные случаи — вовсе не редкость.

В 2010 году власти испанского города Кадис предложили наградить 69-летнего инженера Хоакина Гарсию, который много лет заведовал городскими водоочистными сооружениями. Весть поразила его непосредственного начальника — он был уверен, что Гарсия давно уволился или ушел на пенсию. Документы свидетельствовали об обратном: его имя по-прежнему фигурировало в платежных ведомостях.

В комиссии по водоснабжению, где Гарсия должен был заседать, считали, что он работает в городском совете. В городском совете думали, что он занят в комиссии по водоснабжению. В действительности Гарсию по меньшей мере шесть лет не видели ни в том, ни в другом месте: он умело пользовался путаницей и годами не появлялся на работе. Вместо водоочистных сооружений инженер изучал труды философа Спинозы.

Похожие истории происходят в любой стране, где хватает бюрократов, но в бедных странах, таких как Индия, они приобретают особенно впечатляющие масштабы. Случай Шри Вермы, работавшего (точнее, не работавшего) инженером в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, наглядно это демонстрирует.

В декабре 1990 года Верма ушел в оплачиваемый отпуск. Когда пришло время вернуться на работу, он попросил еще несколько выходных дней, проигнорировал отказ и продолжил отдыхать. Начальство заметило его отсутствие лишь через два года и открыло служебное расследование. Оно неспешно продвигалось десять с лишним лет — без особых результатов. Все это время Верма продолжал числиться в штате ведомства и получать зарплату. В 2007 году о бездельнике доложили министру, но ленивый инженер не вызвал у него интереса. Затянувшийся отпуск сотрудника закончился лишь в 2015 году.

В испанском городе Херес-де-ла-Фронтера таких отпускников оказалось целых два. Городские власти проверяли финансовую отчетность и обратили внимание, что некоторые государственные служащие почти не бывают на работе. В частности, несколько сотрудников полиции в течение 2015 года отдыхали больше 250 дней, а некоторые — больше 300. Но абсолютный рекорд принадлежит водителю и садовнику, которые не отработали за год ни часа. Чиновники подняли бумаги и пришли к выводу, что оба сотрудника бездельничают по меньшей мере 15 лет. За прогульщиков вступился профсоюз и заявил, что у них были законные основания для отсутствия: они имеют право отгулять накопившиеся выходные дни и не виноваты, что накопилось так много.

В 2007 году американский предприниматель Тим Феррис написал книгу «Четырехчасовая рабочая неделя» и рассказал о победе над трудоголизмом, заставлявшим его трудиться 14 часов в сутки. Идея проста и не вполне этична, но более чем работоспособна: он через интернет нанял ассистентов из бедных стран и свалил на них большую часть своих обязанностей. Пока они трудились за копейки, Феррис прохлаждался на тропических курортах и вмешивался только в случаях крайней необходимости.

«Четырехчасовая рабочая неделя» стала бестселлером. За десять лет было продано более 1,35 миллиона экземпляров этой книги, причем часть этого тиража — в тех самых бедных странах, жителей которых она рекомендует эксплуатировать. Подавляющему большинству читателей советы Ферриса не помогли, но из любого правила есть исключения.

В 2012 году в службу безопасности американского оператора связи Verizon обратился один из корпоративных клиентов и попросил помощи: в компании обнаружили, что к ее локальной сети регулярно подключается неизвестный пользователь из китайского города Шэньян.

Специалисты Verizon отследили соединение и выяснили, что его открывает один из программистов — незаметный семейный мужчина средних лет, не вызывавший у менеджеров ни интереса, ни подозрений. На его компьютере обнаружили оплаченные счета китайской консалтинговой фирмы.

Оказалось, что он не делал решительно ничего. Он приходил на работу в девять утра, несколько часов читал форумы Reddit и смотрел видео про кошек. В половине двенадцатого уходил обедать, некоторое время проводил на аукционе eBay, а после двух часов дня читал социальные сети. В половине пятого он сочинял отчет для начальства, объявлял рабочий день законченным и уезжал домой.

Все свои поручения по работе он переправлял фрилансерам из Китая. Специалисты из Verizon пришли к выводу, что сотрудник одновременно числился в нескольких компаниях и зарабатывал в общей сложности несколько сотен тысяч долларов в год. На оплату китайских помощников уходило не больше 50 тысяч долларов в год, остальное доставалось ему.

«Честно говоря, думаю, это была довольно неплохая идея», — признался Эндрю Валентин из Verizon, возглавлявший группу, которая расследовала похождения программиста. По его словам, если бы хитрец был осторожнее и пропустил VPN-соединение с Китаем через прокси-сервер у себя дома, то его не разоблачили бы до сих пор.

Герои этих историй сознательно стремились избежать работы. Бывает и наоборот: люди и не прочь потрудиться, но не могут, как ни стараются. Именно это произошло в 2012 году в немецком городе Мендене: сокращенный сотрудник местного учреждения разослал сослуживцам прощальное письмо и признался, что с 1998 года исправно ходил на службу, но совершенно ничего не делал. И не потому, что не хотел. Просто в результате непродуманных реорганизаций и разросшегося штата его должность стала не нужна, но этого никто не заметил. «Я предлагал свои услуги, и не моя проблема, что ими не хотели пользоваться», — сообщил он в интервью Bild. В Мендене разразился грандиозный скандал. Мэр города заметил, что бездельник не так безгрешен, как хочет казаться. У него были 14 лет для того, чтобы пожаловаться, но он смолчал.

Роланд Полсен рассказывает в журнале The Atlantic о знакомом банковском служащем из Швеции, который столкнулся с похожей проблемой. Он справляется со своими обязанностями за 15 минут и простаивает остаток рабочего дня. Жалобы начальству не особенно помогли. Ему добавили дел, и теперь он трудится полчаса в сутки, но по-прежнему не удовлетворен. «Когда я разговаривал с ним, он проводил в офисе три часа в день. Меньше нельзя — запрещено законом», — пишет Полсен.

Это исключительный случай, но в меньших масштабах с подобным сталкивался каждый. Не секрет, что офисные служащие не весь день неустанно стучат по клавишам компьютеров. Социологи утверждают, что в среднем персонал отлынивает от работы в течение полутора-трех часов в день. И несмотря на попытки менеджмента увеличить нагрузку, находит способы избежать лишней работы.

Исследование Gallup показывает, что в мире лишь 13 процентов сотрудников увлечены своим делом и стремятся приносить пользу. В России таких людей чуть больше: 19 процентов. Ровно столько же тех, кто ненавидит свою работу, не хотят ничего делать сами и мешают другим. Но подавляющему большинству все безразлично: 63 процента утверждают, что лишены мотивации и не станут прилагать усилия, каким бы ни был результат. С такой статистикой удивляться тому, что кое-кто готов на все, лишь бы не работать, не приходится.