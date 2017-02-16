В сети раскрыли тайну идеальных женских фото

Пользователи сети обратили внимание на необычный Facebook-аккаунт под названием Boyfriends of Instagram, где собраны снимки молодых людей, фотографирующих своих подруг и жен.

Ради идеального кадра многие мужчины вынуждены принимать причудливые позы и отвлекаться от отдыха или повседневных дел. В описании аккаунта указано, что он был создан «в память обо всех Instagram-бойфрендах мира». Каждый пост сопровождается ироничной подписью от авторов профиля.

На аккаунт подписалось уже более 18 тысяч человек. «Раскрыта тайна идеальных женских фото», — отметил один из них в комментариях под очередным снимком.

В январе в Instagram набрал популярность аккаунт кухонного миксера, который «сбежал» от своей хозяйки и «решил» стать звездой соцсетей. Девушка потеряла бытовой прибор и безуспешно пыталась отыскать его через Facebook. Спустя полгода миксер «завел» свой Instagram-аккаунт и начал постить фотографии из разных точек мира.