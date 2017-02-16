После 2020 года абитуриентов ждет острый дефицит бюджетных мест

В следующем десятилетии молодые люди, поступающие в вузы, столкнутся с серьезной нехваткой мест. Причина — в изменении демографической ситуации. Об этом в среду заявила председатель Счетной палаты России Татьяна Голикова. Она констатировала, что уже сейчас число студентов в России не соответствует нормам, установленным законом «Об образовании», — 800 на 10 тыс. человек в возрасте от 17 до 30 лет. Сейчас этот показатель составляет, по словам Голиковой, 677 на 10 тыс.

— Мы хотим готовить больше? Наверное, все-таки хотим. Мы должны отвечать на те вызовы, которые сегодня перед нами стоят: с 2010 по 2016 год, как вы знаете, отмечен существенный рост рождаемости — на 5,8%. По демографическому прогнозу количество детей, которые придут учиться, — 3,5 млн. В это же время происходит достаточно существенная оптимизация сферы высшего образования. Причем данные наших контрольных мероприятий свидетельствуют о том, что эта оптимизация, в том числе в регионах, абсолютно не соответствует сегодняшним вызовам на рынке труда, — заявила Татьяна Голикова в ходе делового завтрака в РЭУ имени Плеханова по случаю 110-летия вуза.

Масштабная оптимизация, укрупнение и сокращение числа школ и вузов активно проводились при предыдущем главе Минобрнауки Дмитрии Ливанове. Только с сентября 2013 по конец 2015 года число вузов сократилось с 2,3 тыс. до 1,5 тыс.

По словам Голиковой, число вакантных должностей для людей с высшим образованием на конец 2015 года (статистика за 2016-й еще не собрана) было около 186 тыс., что составляло 2,9% рабочих мест. При этом наибольшую потребность в сотрудниках с высшим образованием (67 тыс.) испытывали отрасли, связанные с биологией, сельским хозяйством и здравоохранением. Меньше всего пустующих рабочих мест, по данным председателя СП, отмечалось в сфере образования — 1,2%.

— Среди выпускников медицинских вузов работу получают 97%, — рассказала глава ведомства. — При этом хочу обратить внимание, что в 2016 году контрольные цифры приема по этой специальности были уменьшены на 13%. Что касается образования и педагогики, где востребованность меньше, то там контрольные цифры приема увеличились на 3%.

По данным председателя Счетной палаты, число людей с высшим образованием выросло с 29,9% в 2010 году до 33% в 2015-м. Одновременно растет число безработных с высшим образованием — только за 2015 год этот показатель увеличился на 19,6%.

Заявление Татьяны Голиковой о недостаточном количестве студентов в России несколько не сходится с тем, что говорила на том же мероприятии министр образования и науки Ольга Васильева. Глава ведомства заявила о беспрецедентно высоком количестве бюджетных мест, готовых принять нынешних одиннадцатиклассников, — 57 на 100 выпускников 2017 года.

— Это небывалая цифра в истории высшего образования, — сказала Ольга Васильева.

Министр подчеркнула при этом, что ведомство старается обеспечивать конкурсный характер приема.

— Мое глубочайшее убеждение — что ни один вуз не может опускать порог по оценке ЕГЭ ниже 60. Считаю, что на всей территории страны необходимо держать высокий показатель ЕГЭ, — заявила глава Минобрнауки.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию Олег Смолин заявил «Известиям», что количество бюджетных мест по отношению к числу выпускников школ — показатель не вполне корректный.

— В последние годы у нас всё больше увеличивается количество детей, которые после девятого класса идут в учреждения среднего профессионального образования. Особенно на селе, — обратил внимание парламентарий. — Многие боятся ЕГЭ и хотят его обойти. В прошлом году, к примеру, у нас было 1,2 млн выпускников, но только 650 тыс. выпустились из 11-х классов школ, а остальные — из техникумов и колледжей. Получается, что от общего количества выпускников средних учебных заведений, включая выпускников колледжей, на бюджетные места в вузы могут поступить не 57%, а примерно в два раза меньше. Так что по отношению к числу выпускников школ, может быть, у нас и небывалое количество бюджетных мест. Потому что сокращается сама доля выпускников школ.

По словам Олега Смолина, за рубежом принято пользоваться другим показателем — количество студентов на 10 тыс. населения, причем всего населения независимо от возраста. Показатель в виде количества студентов на 10 тыс. молодежи, которым оперировала Татьяна Голикова, был закреплен в законе «Об образовании», но он также не отражает в полной мере реальную ситуацию, считает депутат.

Между тем на этой неделе в Госдуме обсудят законопроект «Об образовании для всех», где говорится о необходимости вернуться к советской норме 220 студентов на 10 тыс. населения в течение пяти лет. В документе заложена идея снижения барьера для поступления, однако требования к студентам должны быть выше, что серьезно увеличит отсев.