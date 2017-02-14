Российский Playboy вернул "обнаженку"

Главный редактор российского издания Playboy Влад Ковлейский заявил, что американская версия журнала решила «вернуться истокам» и публиковать фотографии полностью обнаженных девушек, сообщает РБК

«Я думаю, что, возможно, это связано с решением Купера Хефнера, который посоветовался со своим папой Хью Хефнером и решил, что лучше все же вернуться к истокам», - сказал он.

Однако Ковлейский отметил, что сейчас неизвестно, как такая концепция может отразиться на читательском интересе. По его словам, после того как американский Playboy убрал со своего сайта фотографии полностью голых девушек, их посещаемость выросла в несколько раз и снизился возраст аудитории.

«Что касается журнала, тут пока трудно гадать. Хотя насколько я видел из отчетов американцев, в общем-то там шло хорошо, они увеличили число торговых точек чуть ли не на 8 тыс. после того, как убрали обнаженку. Трудно сказать, по какой причине решили отыграть все обратно», — сказал Ковлейский.