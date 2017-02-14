Синоптики предупредили о холодах и сильных метелях

Сильный снег ожидается в Ивановской, Рязанской, Липецкой, Тамбовской и Воронежской областях. Погода ветреная, с порывами до 20 метров в секунду.

В Москве в среду ветер усилится. Сильных осадков не ожидается, температура 0 - +2 градуса. К четвергу столицу накроет очередным холодным фронтом. Уже в ночь столбик термометра опустится до -10 градусов, по области до -13 градусов. Днем 3-5 градусов мороза, возможен небольшой снег.

В ночь на 17 февраля температура будет опускаться до -11 градусов, а днем уже оттепель -4 - +1 градус. В субботу до +3 градусов.

В Мурманской и Архангельской области, республике Карелия непогоды стоит ждать сегодня. В Ненецком округе метель разыграется 15-16 февраля, ветер до 22 метров в секунду. При этом температура на севере выше нормы на 4-6 градусов. Дневная температура слабо отрицательная, 1-6 градусов мороза.

В Крыму сильный снег 15 февраля, порывы ветра до 22 метров в секунду. Температура около 0 градусов.

На Урале снег и слабые метели, днем 5-10 градусов мороза.

В Новосибирской области и Алтайском крае 14-15 февраля еще аномально холодная погода. Днем 15-23 градуса мороза, ночью до -36.

В центральных и южных районах Красноярского края также ожидается похолодание. В среду 13-18 градусов со знаком минус, в южных районах -10 - -15 градусов.