Определены самые популярные города мира у российской молодежи

Эксперты назвали самые популярные у путешественников младше 30 лет города в России и за рубежом. Об этом представители туристического сервиса OneTwoTrip рассказали корреспонденту «Ленты.ру».

Специалисты компании проанализировали данные о бронировании авиабилетов и отелей за 2016 год. В итоге они определили, что среди внутренних направлений наиболее востребованной стала Москва.

На втором месте находится Сочи, третья строчка досталась Симферополю. На четвертой и пятой строчках расположились Санкт-Петербург и Краснодар соответственно. В рейтинг также были вошли Минеральные Воды, Калининград, Ростов-на-Дону и Казань.

Аналогичный список зарубежных городов возглавляет Париж. Следом за ним идут Рим и Прага. На четвертом месте находится Тбилиси, на пятом — Тиват (Черногория). В топ также вошли Минск, Киев, Барселона и Денпасар (Индонезия).

В январе стало известно, что Москва и Петербург попали в топ-100 самых посещаемых туристами городов мира по версии исследовательской организации Euromonitor.