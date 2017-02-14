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Playboy возвращает на обложку фотографии полностью обнаженных моделей
Фото: Josef Beck / Globallookpress
Фотографии полностью обнаженных моделей вернутся на обложку знаменитого журнала для взрослых Playboy. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на основателя издания Хью Хефнер. По его словам, отказ от обнаженной натуры «был ошибкой».
«Я первый готов признать, что тот способ, которым журнал представлял обнаженную натуру, устарел, однако было ошибкой полностью убрать снимки обнаженных моделей», - сказал он.
Хефнер также отметил, что журнал Playboy возвращает себе свой индивидуальный стиль.
С марта 2016 американский мужской журнал перестал публиковать в своей печатной версии фотографии полностью обнаженных женщин. Стиль журнала должен был стать современным и прагматичным. Дал добро на этот радикальный шаг в сам Хью Хефнер.
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