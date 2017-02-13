В России утверждены новые правила питания заключенных в тюрьмах

В указе отмечается, что теперь на стол не могут быть поставлены блюда, приготовленные из одних и тех же продуктов. Если в обед на первое подавался пшеничный суп, то пшеничная каша отныне не может быть подана на второе. В документе составители рекомендуют руководству тюрем «чаще планировать комбинированные или крупяные супы: «Рассольник с крупой «Ленинградский», «Суп крестьянский с крупой», «Суп картофельный с макаронными изделиями», «Щи из квашеной капусты с крупой», «Суп харчо», «Суп гороховый». Согласно указу, первые блюда должны быть преимущественно на мясном бульоне. Отдельно подчеркивается, что рыба не может быть заменой мясу. Как отмечается в материале, на ужин, согласно новым правилам, рекомендуется подавать рыбные блюда с овощным или крупяным гарниром, хлебом, сахаром и чаем. Несовершеннолетним, содержащимся в воспитательных колониях, начнут выдавать коровье масло. В ведомстве также установили, сколько калорий должен получать заключенный за каждый прием пищи: порядка 30-35% дневных калорий за завтраком, около 40-45% калорий в обед и около 20-30% калорий за ужином. Согласно утвержденным правилам, суточный рацион заключенного в России должен составлять 2600-3000 к/кал. По новым правилам, вторые мясные и рыбные блюда в тюрьмах должны готовиться в трех видах – вареном, жареном и тушеном. В 2016 году в день на питание одного заключенного выделялось 77 рублей.