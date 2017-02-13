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Хиллари Клинтон и Стас Михайлов стали нежелательными попутчиками
Фото: Instagram
Самыми нежелательными попутчиками, по мнению российских туристов, стали экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон и российский певец Стас Михайлов. Об этом сообщает портал «Рамблер/Путешествия».
Как отмечается в публикации, опрос среди российских туристов проводил портал бронирования отелей Hotels.com. Согласно данным, которые приводятся в материале, 42% участников опроса отказались бы путешествовать в компании с Клинтон. Следом за бывшим кандидатом на пост президента США идет Михайлов (34%) и российская балерина Анастасия Волочкова (27%). Четвертую строчку самых нежелательных попутчиков по версии российских путешественников занял президент США Дональд Трамп, против соседства с американским политиком высказались 26% респондентов. Список самых желанных компаньонов-мужчин возглавил голливудский актер Джонни Депп (28%), вторую строчку занял артист Брэд Питт (25%). Тройку лидеров замыкает Аль Пачино с 24% голосов. В пятерку самых желанных попутчиков также вошли актер Джордж Клуни (22%) и российской телеведущий Иван Ургант (20%). В женском рейтинге первую строчку заняла Анджелина Джоли (29%), в тройку вошли также Дженнифер Энистон (24%) и Джессика Альба (23%). В пятерку вошли российская актриса Вера Брежнева (22%) и теннисистка Мария Шарапова (16%).
Стас Михайлов Вера Брежнева Дональд Трамп Анджелина Джоли Еще 10 тегов
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