Российские мужчины выбрали главные качества женщин

«Женская красота чаще всего признается главным достоинством – это качество называют 27% мужчин. При этом ум и интеллект многие «самцы» (17%) считают не менее важным. Путь к сердцу мужчины найдут также девушки, проявляющие искренность (15%), доброту (13%), хозяйственность (9%)», - отмечается в сообщении ВЦИОМ.

Для российских женщин главным в мужчинах является честность (23%). 20% опрошенных выделили доброту. Для 16% важна надежность, а мужественность для 12%.

Отмечается, что для 43% россиян лучшим вариантом для поиска будущего мужа или жены является общий круг друзей. 26% предпочитают знакомиться в вузе или на работе.

«В поисках своих вторых половинок россияне стали немного требовательнее. За четыре года снизился интерес к кругу «таких-же-как-они-сами» друзей/коллег и чуть вырос – к знакомствам с людьми, посещающими места, где можно духовно и культурно развиваться (театры, концерты, библиотеки). Однако здесь не стоит обольщаться: желания и мечты – это одно, а реальность – другое. Россияне все равно знакомятся с похожими на себя людьми в тех местах, где более-менее постоянно бывают», - рассказал аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев.