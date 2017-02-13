Француз судится с Uber из-за распавшегося брака

Во Франции бизнесмен подал в суд на компанию-разработчика Uber Technologies. Мужчина считает, что в его разводе с женой виноват сервис заказа такси, сообщает BBC

«Мой клиент стал жертвой бага. Из-за дефекта у него возникли проблемы в личной жизни», - заявил адвокат потерпевшего Давид-Андре Дармон.

Мужчина некоторое время ездил к своей любовнице. Такси француз всегда вызывал с помощью приложения Uber со своего телефона. Но один раз он заказал автомобиль с мобильного устройства супруги. Отмечается, что мужчина зашел в сервис со своего аккаунта, а потом вышел. Но из-за технического сбоя его жене стали приходить оповещения о его поездках.

Пара уже развелась. Сумма иска француза составляет 45 млн евро.

Проблему, из-за которой француз развелся с женой, разработчики уже устранили в декабрьском обновлении.