Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Самолет Москва - Хабаровск сел в Екатеринбурге из-за болезни пассажира
Фото: 360tv.ru
Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Хабаровск, экстренно приземлился в аэропорту Екатеринбурга в связи с резким ухудшением здоровья одного из пассажиров, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уральского МВД на транспорте.
«Сегодня ночью в 03:05 местного времени самолет, летевший из Шереметьево в Хабаровск, экстренно приземлился в Кольцово. Причина — один из пассажиров почувствовал резкое недомогание», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.
В Екатеринбурге пассажира направили в больницу, а самолет после дозаправки продолжил полет в Хабаровск.
Оставить комментарий