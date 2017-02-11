Самолет Москва - Хабаровск сел в Екатеринбурге из-за болезни пассажира

Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Хабаровск, экстренно приземлился в аэропорту Екатеринбурга в связи с резким ухудшением здоровья одного из пассажиров, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уральского МВД на транспорте.

«Сегодня ночью в 03:05 местного времени самолет, летевший из Шереметьево в Хабаровск, экстренно приземлился в Кольцово. Причина — один из пассажиров почувствовал резкое недомогание», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

В Екатеринбурге пассажира направили в больницу, а самолет после дозаправки продолжил полет в Хабаровск.