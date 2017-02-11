Dolce & Gabbana впервые в России сошьет мужчинам одежду на заказ

Итальянский модный дом Dolce & Gabbana в рамках серии made to measure в московских бутиках впервые в России проведет сессию индивидуального пошива костюмов на заказ с портными из Италии, сообщила в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» представитель бренда Мишель Кастеллани.

Мастера снимут мерки с клиентов, помогут им подобрать материал и фасон смокинга, визитки, фрака, костюмов (двойки в полоску либо черной тройки), пальто (плотного либо легкого) и спортивных рубашек-поло, а также аксессуаров — шалей и шарфов из кашемира. Все заказы выполняются в Италии за несколько недель с момента заказа.

Сессия индивидуального пошива Dolce & Gabbana пройдет в московском бутике модного дома в Третьяковском проезде 11 февраля.