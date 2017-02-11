Пять Курильских островов получили имена

Дмитрий Медведев. Пять безымянных островов Курильской гряды получили названия, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ

Предложения о наименовании островов подготовило Сахалинское отделение Русского географического общества . Как сообщил ТАСС его председатель Сергей Пономарев, из предложенных полутора десятков названий, имена присвоены первым пяти. Работа по присвоению названий будет продолжена.

Забытые имена

"Читая распоряжение правительства об имянаречении пяти островов, я испытываю чувство счастья, удовлетворенности и восстановленной справедливости. Имена, появившиеся на карте России, к сожалению, полузабытые. Мы знаем, что был акт капитуляции Японии, а то, что его подписал генерал Кузьма Деревянко - не помним. Имя великого сына русского и украинского народов, который скончался от облучения после посещения Хиросимы и Нагасаки, - малоизвестно", - сказал Пономарев.

Он уточнил, что остров Деревянко находится недалеко от острова Анучина, восточнее Страны восходящего солнца. "Это символично, что на севере Хоккайдо солнце встает с острова Деревянко", - заявил Пономарев.

Присвоить острову имя Андрея Громыко - идея МИДа . Он является самым крупным из группы островов Таира, расположен в 2 км от мыса Кастрикум на острове Уруп. "Остров Щетининой - подарок нашим морякам. Анна Щетинина в 27 лет стала первой в мире женщиной - капитаном дальнего плавания. Она в предвоенные и военные годы много сделала для укрепления обороноспособности нашей родины. Ее учебник по судовождению до сих пор используется", - отметил Пономарев.

По его словам, один из островов получил имя экс- губернатора Сахалинской области Игоря Фархутдинова, трагически погибшего в 2003 году. Еще один - имя Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта Алексея Гнечко, который возглавлял подготовку и проведение десантной операции советских войск на северные и средние Курильские острова в августе 1945 года.

Проект "Российские острова"

Проект по присвоению имен безымянным Курильским островам начинался в 2010 году. "Тогда мы предложили внести изменения в устав области и перечислить в нем все наиболее крупные острова, прилегающие к Сахалину и все Курильские острова, имеющие наименования. В декабре 2010 года это принципиальное изменение было внесено - впервые в российском законодательстве появился перечень Курильских островов, в который входит 77 островов", - пояснил Пономарев.

По его словам, в 2012 году была организована первая экспедиция на Курилы. Тогда ее члены заложили на двух островах, до которых удалось добраться, капсулы с присвоенными именами и установили флаги РФ и Сахалинской области. Один из безымянных островов был назван именем ученого Сергея Капицы , второй - командующего Курильской десантной операцией в годы Второй мировой войны Алексея Гнечко. С каждого острова взяли горстку каменистой земли для экспозиции в областном краеведческом музее.

Следующие экспедиции проходили в 2014, 2015 и 2016 годах. По их итогам предложения по наименованию уже направлены или будут направлены в Сахалинскую областную Думу для обсуждения.

"После выхода распоряжения правительства возникает и обязанность. В устав Сахалинской области необходимо внести изменения, добавить пять островов. Получается, что количество Курильских островов увеличено - теперь у нас 82 Курильских острова", - отметил Пономарев.

Он уточнил, что соответствующие изменения необходимо внести и в лоции Охотского моря. "Названия должны появиться и в новых картах. Сейчас сбросим эту информацию в Тихоокеанский флот и в иные службы", - заявил председатель Сахалинского отделения РГО.