Конюхов сбросил газовый баллон на учебный центр ФСБ

Федор Конюхов побил мировой рекорд по продолжительности перелета на аэростате. Российский путешественник провел в воздухе 51 час 9 минут и пролетел порядка тысячи километров. Об этом сообщает РИА Новости

Как отмечается в публикации, в экспедицию на самом большой воздушном шаре также входил мастер спорта по воздухоплаванию Иван Меняйло . Путешественники поднялись в воздух утром 7 февраля с аэродрома Южный в Рыбинске. Аэростат приземлился спустя две ночи на территории Саратовской области в 150 километрах от границы с Казахстаном. Воздушный шар двигался со скоростью от 10 до 40 километров в час на высоте от 190 до 300 метров. Объем оболочки специально сшитого для путешествия Конюхова и Меняйло воздушного шара составляет 10 тысяч кубических метров.

Предыдущий мировой рекорд по продолжительности полета на тепловом аэростате принадлежал японским путешественникам Мичио Канде и Хиразуки Такезаве. Рекорд, установленный 1 февраля 1997 года, составлял 50 часов 38 минут.

Сразу после взлета с Конюховым произошел курьезный случай: путешественник сбросил на учебный центр ФСБ в Рыбинске пустой газовый баллон. Для улаживания ситуации пришлось вмешаться главе Рыбинска Денису Добрякову.