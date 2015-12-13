Мускулистая Барби: россиянка стала звездой пауэрлифтинга

Звезда пауэрлифтинга россиянка Юлия Винс поделилась секретами своих успехов в интервью агентству Sputnik . Спортсменка из Саратова к 20 годам становилась неоднократной победительницей всероссийских и международных соревнований. В прессе Винс называют «девушкой с лицом Барби и телом Халка».

Фото опубликовано Julia Vins | Юлия Винс (@julia_vins) Янв 28 2017 в 11:39 PST

«Я тренируюсь 5 раз в неделю. Нагрузка, как правило, зависит от той формы, в которой я нахожусь на момент тренировки. Режим питания тоже часто меняется. Когда я готовлюсь к соревнованиям, я всегда придерживаюсь строгой диеты. Но раз в неделю я позволяю себе есть все, что хочу», - заявила Винс.

Как отмечает в интервью девушка, пауэрлифтингом она занялась три года назад, потому что соревнования «позволяли немного подзаработать». Теперь она подчеркивает, что спорт стал для нее большей частью ее жизни. По словам Винс, добиться результатов можно только благодаря упорным тренировкам.

«Я думаю, есть только один секрет — регулярная работа в течение долгого времени. Если ты хочешь, чтобы твое тело было в хорошей форме, ты должен правильно тренироваться и правильно питаться», - добавила спортсменка.

215 kg/477lbs (25+25+25)*2+15*2+2,5*2+2,5collars*2+Texas bar 25 kg 😑 P.S. I'm tired of stupid "fitness-boys" who count only the weight of plates on the barbell in my previous post 😂😂 #powerlifting Фото опубликовано Julia Vins | Юлия Винс (@julia_vins) Авг 15 2016 в 8:46 PDT

В начале своей спортивной карьеры Юлия Винс, по ее словам, столкнулась с непониманием друзей и близких, которые отнеслись скептически к новому увлечению девушки. «Мои друзья говорили, что надо все бросить, некоторые советовали мне найти работу. Прошло несколько лет, и я могу сказать с полной уверенностью, что я сделала правильный выбор, несмотря на те трудности, что мне пришлось преодолеть», - отметила девушка.

По признанию спортсменки, она никогда не представляла, что однажды станет так популярна. На аккаунт Юлии Винс в Instagram подписаны более 400 тысяч пользователей. В интервью Винс рассказала, что получает сотни сообщений от людей, которых вдохновили на занятие спортом ее успехи.