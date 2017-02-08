Мужская мода 2017-го шокировала сеть

Мужской бренд Palomo Spain на Неделе моды в Нью-Йорке представил коллекцию, которую модные критики похвалили и назвали «андрогинной». Однако интернет-пользователи сочли , что такие наряды не согласится надеть ни мужчина, ни женщина.

Мужчины-модели выходили на подиум в корсетах, платьях с цветочным принтом, в ботфортах и туфлях на каблуках. По мнению креативного директора марки, эта коллекция дает намек на будущее, в котором мужчины обязательно примерят женские наряды.

«Что за фигня! Интересно, сколько готовы заплатить люди, чтобы носить это дерьмо. Этот мир летит в неправильном направлении. Так грустно», - написал один из интернет-пользователей. Другой сравнил моделей в нарядах от Palomo Spain с «замороженными лягушками».

«Европа 2017 года представляет: лучший символ силы, власти и мужества, настоящий мужчина. Да, такой парень будет защищать свою землю, семью и детей. Нет сомнения», - возмутилась одна из пользовательниц.

Бренд Palomo Spain был создан испанским дизайнером Алехандро Паломо. Он несколько раз привозил свои коллекции, в которых были слиты воедино мужские и женские образы, в российскую столицу и показывал их в рамках Московской недели моды. У марки есть три магазина в США, один в Испании и один в Японии, в ближайшее время планируется открытие новых магазинов в других странах.