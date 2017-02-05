В Сочи прибудет первый прямой туристический авиарейс из Берлина

Первый прямой авиарейс с туристами-горнолыжниками прибудет в воскресенье из Берлина в Сочи, сообщает горный курорт "Роза Хутор", организовавший полетную программу.

Отмечается, что курорт "Роза Хутор" в октябре 2016 года открыл продажу пакетных туров для туристов из Германии, включающих прямой перелет, трансфер, проживание в отелях и ски-пассы. Рейс совершается в рамках полетной программы Берлин-Сочи-Берлин, организованной по инициативе горного курорта. Всего данная полетная программа предусматривает три рейса и завершится она 26 февраля "возвратным" рейсом Сочи-Берлин

"Таким образом, "Роза Хутор" стал первым российским курортом, сформировавшим полноценное предложение для иностранных гостей. Партнером курорта по организации полетной программы выступила немецкая авиакомпания Condor Airlines", — говорится в сообщении.

Помимо туристов первым рейсом из Берлина также прилетят представители немецких туристических агентств и туроператоров, чтобы ознакомиться с инфраструктурой и возможностями горнолыжного отдыха на курорте.