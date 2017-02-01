В турсервисе рассказали о самом популярном у россиян направлении на 23 февраля

Наиболее популярным у россиян направлением для перелетов за рубеж на 23 февраля оказалась Прага. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказали представители турсервиса «Туту.ру».

Столица Чехии лидирует по числу поисковых запросов на перелет из России на этот день. На втором месте топ-10 оказался таиландский остров Пхукет.

Замыкает тройку Тбилиси, четвертая строчка досталась Бангкоку. Пятую позицию отвели для Тель-Авива. Во вторую половину рейтинга в порядке убывания также были включены Рим, Барселона, Мюнхен, Дубай и Париж.

Прага в этом списке лидирует и в плане стоимости. Средняя цена авиабилета в чешскую столицу (туда-обратно) составила 11,5 тысячи рублей. Наиболее дорогим стал перелет на Пхукет — свыше 34 тысяч рублей.

Во вторник, 31 января, специалисты турсервиса momondo выяснили, что интерес россиян к посещению Объединенных Арабских Эмиратов в длинные февральские выходные рекордно вырос. Число поисковых запросов на перелеты в ОАЭ в период с 22 по 26 февраля увеличилось почти на 400 процентов.

По информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), Прага вошла в число востребованных направлений для путешествий в длинные выходные в честь 23 февраля. Популярностью у российских отдыхающих на эти даты также пользуются Будапешт и Вена.

В этом году, в связи с празднованием Дня защитника Отечества, россияне будут отдыхать четыре дня подряд — с 23-го по 26-е число включительно.