Модель plus-size призвала полюбить валики жира на животе

Британская plus-size-модель Искра Лоуренс (Iskra Lawerence) призвала полюбить валики жира на животе. Данное заявление девушка сделала в подписи к своей фотографии, опубликованной в ее Instagram-аккаунте.

«Ваши жировые складки красивы», — написала 26-летняя Лоуренс. Она разместила снимок-коллаж, на котором видно, как проступают валики на талии в зависимости от позы, которую принимает модель.

«Мы видим их [жировые валики] в медиа, только если кого-то хотят высмеять за набор веса, и поэтому считаем, что это [наличие складок на талии] некрасиво. Это неправда и неправильно», — также отметила Лоуренс.

Пост Искры набрал более 190 тысяч лайков. Всего на ее страницу в соцсети подписаны 3,1 миллиона пользователей.

Лоуренс получила известность как модель бренда Aerie, под которым продается белье от марки American Eagle Outfitters. Носит российский 48-й размер одежды. Активистка движения бодипозитив принципиально не пользуется ретушью при публикации своих снимков в Instagram и не позволяет другим ретушировать ее изображения. Создала интернет-сайт Runway Riot — СМИ для женщин любых размеров, которые хотят роскошно выглядеть.