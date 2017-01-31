В Крыму назвали цены на отдых в 2017 году

Отдых и лечение в санаториях самого популярного у туристов Южного берега Крыма в августе 2017 года будет стоить в среднем 3500 рублей в сутки на человека. Об этом рассказала заместитель министра курортов и туризма РК Анна Нерозина

Она отметила, что формированию цен на отдых летом-2017 предшествовало изучение рынка туристических услуг. С 2015 году минкурортов РК каждый год традиционно сравнивает цены на путевки в санатории, включающие размещение гостя в номере класса "стандарт", трехразовое питание и базовое лечение. При сопоставлении прайс-листов малых отелей, а также отелей уровня "три", "четыре" и "пять звезд" использована цена на номер для двоих гостей с включенным завтраком. Для сравнения брался самый востребованный месяц - август 2017 года.

Самым дорогим привычно оказался Южный берег Крыма - там отдых в августе обойдется в среднем 3500 рублей в сутки на человека. Санатории Западного берега Крыма, где предлагают лечение всемирно известными сакскими грязями, обойдутся гостям в среднем в 2930 рублей в сутки, в санаториях Восточного Крыма - 2445 рублей в сутки.

Минкурортов призвало отельеров воздержаться от необоснованного завышения цен, обратив их внимание на общепринятые мировые практики индексации цен в гостиничном бизнесе.

- Цены уместно увеличивать с учетом уровня инфляции за прошедший год, - отметила Анна Нерозина. - Кроме того, основанием для увеличения цены могут быть инвестиции в качественно новый уровень сервиса отеля. Например, открылся новый бассейн, ресторан или детская площадка. Логика повышения цены должна быть обоснованной и понятной для гостя полуострова, иначе неизбежен спад интереса к предложениям отдыха и лечения в Крыму.