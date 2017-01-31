Ученые определили, сколько секса нужно для счастья

Для гармоничных взаимоотношений вполне достаточно одного полового акта в неделю, выяснили сотрудники Университета Торонто.

С целью узнать, сколько же раз в неделю пары должны заниматься сексом, чтобы получать полное удовлетворение, они провели соответствующий опрос, и самый популярный ответ был: «Чаще, чем получается сейчас».

Однако анализ многолетних исследований на эту тему показал, что на самом деле такие «завышенные запросы» не всегда являются обязательным условием баланса и ощущения счастья.

Так, 25 000 добровольцев на протяжении 23 лет рассказывали, что большое количество секса – это, конечно, прекрасно, но и один раз в неделю не становится проблемой. Онлайн опрос 355 респондентов и наблюдение за 2400 супружеских пар, состоящих в браке около 14 лет, показали аналогичный результат.

Таким образом, если оба партера нуждаются в большей близости, не стоит подавлять свои желания, но также следует помнить, что ежедневный секс может спровоцировать чрезмерное напряжение.

Ранее ученые выяснили, что женщины намного больше любят случайные связи.