Ъ: руководителей предприятий ОПК хотят одеть в форму

Единый стандарт формы могут ввести для руководителей предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), пишет во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в Минобороны РФ и топ-менеджеров оборонной промышленности.

Как пишет издание, вопрос о введении формы для руководства оборонных предприятий встал впервые на коллегии Минобороны в конце июля 2016 года, когда "военные выступали в форме, главы предприятий надели костюмы, начальники цехов были в свободной одежде, а сотрудники рангом ниже попали в объективы видеокамер в майках".

"Это вызвало у министра "непонимание", после чего вопрос о введении единого стандарта одежды "для оборонщиков" был вынесен на коллегию", — сказал источник газеты в Минобороны РФ.

По словам источника издания в Минобороны РФ, конструкция предложенной формы схожа с повседневным костюмом для российских военнослужащих.

"Ее предложено сделать в черных тонах… На груди слева будут располагаться государственные награды РФ, знаки отличия Минобороны РФ (предназначенные для ношения без колодок), а также знаки отличия в виде лент на планках, ниже — фамилия и инициалы должностного лица. На груди справа будет плашка с наименованием организации, а на правом плече — нарукавный знак с эмблемой компании", — пишет газета со ссылкой на источник в оборонном ведомстве.

Однако, пишет издание, представители ОПК, к которым обратилось издание за комментарием, "либо отказывались говорить про рекомендации Минобороны", "либо говорили, что о подобной инициативе им ничего не известно".