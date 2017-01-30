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Роструд напомнил об увеличении выходных в феврале
В феврале россиян ждут сразу четыре выходных дня – с 23 по 26 число включительно. С таким напоминанием выступили в Роструде. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Российскую газету».
Как заявил замглавы ведомства Иван Шкловец, продлить выходные стало возможно благодаря тому, что правительство перенесло выходной день 1 января на пятницу 24 февраля. Кроме того, уточняется, что наличие в месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения зарплаты работников. Также Шкловец отметил, что в марте каникул у российских граждан не будет, так как 8 марта выпадает на среду. Однако 7 марта рабочий день будет сокращен на один час как предпраздничный.
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