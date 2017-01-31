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Набережная Олимпийского парка в Сочи будет названа именем вице-премьера России
Набережную Олимпийского парка в Сочи назовут в честь заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Козака.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации города Сочи.
Козак отвечал за организацию зимних Олимпиады и Паралимпиады в России в 2014 году. Он был награждён специальным орденом за заслуги перед олимпийским движением, вручаемым Международным олимпийским комитетом (МОК).
Торжественное мероприятие, посвящённое присвоению набережной Олимпийского парка имени Козака, пройдёт 7 февраля, в день трёхлетней годовщины открытия Олимпиады-2014.
Ранее сообщалось, что участники и гости инвестиционного форума в Сочи совершат забег по трассе российского автодрома Формулы-1.
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