Набережная Олимпийского парка в Сочи будет названа именем вице-премьера России

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации города Сочи.

Козак отвечал за организацию зимних Олимпиады и Паралимпиады в России в 2014 году. Он был награждён специальным орденом за заслуги перед олимпийским движением, вручаемым Международным олимпийским комитетом (МОК).

Торжественное мероприятие, посвящённое присвоению набережной Олимпийского парка имени Козака, пройдёт 7 февраля, в день трёхлетней годовщины открытия Олимпиады-2014.

Ранее сообщалось, что участники и гости инвестиционного форума в Сочи совершат забег по трассе российского автодрома Формулы-1.