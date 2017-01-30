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Француженка Ирис Миттенаре завоевала титул "Мисс Вселенная"

Француженка Ирис Миттенаре завоевала титул «Мисс Вселенная»
Фото:
Она стала второй победительницей "вселенского" конкурса красоты из Франции, сообщает gmanetwork.com.
Первой принцессой конкурса стала гаитянка Ракель Пелисер, второй - Андрэа Товар из Колумбии.
Отметим, что Миттенаре сразу заявила себя как претендент на победу. 24-летняя красавица защитила степень в зубной хирургии, обожает экстримальный спорт и путешествия, а также прекрасно готовит французские сладости.
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