Француженка Ирис Миттенаре завоевала титул «Мисс Вселенная»

Она стала второй победительницей "вселенского" конкурса красоты из Франции, сообщает gmanetwork.com.

Первой принцессой конкурса стала гаитянка Ракель Пелисер, второй - Андрэа Товар из Колумбии.

Отметим, что Миттенаре сразу заявила себя как претендент на победу. 24-летняя красавица защитила степень в зубной хирургии, обожает экстримальный спорт и путешествия, а также прекрасно готовит французские сладости.