Анджелина Джоли в Малибу: фанаты обеспокоены ее здоровьем

После развода Анджелина Джоли редко появляется на публике. Каждый ее появление на глазах у фотографов для фанатов важное событие. Они обсуждают каждую мелочь и обращают внимание на детали.

В объективы фотокамер актриса попала вместе с сыном Ноксом и дочкой Вивьен. Они ходили по магазинам. Завидив фотографов, дети сделали не подали виду, они уже привыкли к повышенному вниманию к их семье. Анджелина выглядела очень уверенной. Она не изменила своему стилю: высокие черные сапоги, кожаные штаны, черная майка с кружевом и серое пальто. А дети были одеты намного легче: Вивьен в шортиках, маки и уггах, а Нокс в футболке и джинсах.

Фанаты очень удивились выбору наряда Джоли. Сейчас в Малибу, где проходил шоппинг голливудской семьи, +20 градусов. А Джоли явно мерзнет. Поклонники уверены: стресс из-за развода, худоба и вредные привычки дают о себе знать. Актриса явно мерзней и чувствует себя плохо, уверены фанаты.

Фото: globallookpress.com, eastnews.ru