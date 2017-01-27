Tatler опроверг сведения о "дочери" главы Росгвардии

Tatler извинился перед главой Росгвардии Виктором Золотовым за материал о Дарье Золотовой, которую журнал ошибочно назвал дочерью чиновника, сообщают Рамблер/новости.

"В нашем номере 12 за 2016 год на стр. 78 в материале «Невесты 2016» была опубликована не соответствующая действительности информация о том, что Дарья Золотова является дочерью главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ Виктора Золотова. Дарья ни в каких родственных или иных отношениях с Виктором Золотовым не состоит. Редакция журнала «TATLER» приносит Золотовой Дарье Андреевне и Золотову Виктору Васильевичу свои извинения и просит другие средства информации не ссылаться на ранее опубликованные сведения", - говорится в сообщении.

Дарья Золотова была упомянута в рейтинге завидных невест России, который составил Tatler. Журнал утверждал, что девушка приходится младшей дочерью Виктору Золотову и учится в Великобритании. Эта информация оказалась ложной. Сама Дарья Золотова сообщила об этом редакции журнала, потребовав удалить информацию о ней. Золотова также решила подать в суд на издание.