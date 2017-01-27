ЛГБТ-сообщество требует запретить всероссийский гей-локатор

На Change.org появилась петиция с требованием заблокировать сайт «Гей-локатор», определяющий число гомосексуалистов в российских городах. Об этом сообщают Рамблер/новости.

Автором обращения выступила «Российская ЛГБТ-сеть». В петиции говорится, что сайт оскорбляет представителей сексуальных меньшинств, подсчитывая количество геев по «ахинейской формуле, которая понятна только самим разработчикам». «Также сервис использует такие формулировки к геям типа «ОПАСНО!», и что от них нужно отбиваться», - рассказали авторы петиции.

Они отметили, что «геям и так живется очень плохо», потому что они вынуждены скрывать свои чувства и не могут найти себе пару». «Если мы сейчас сплотимся и закроем этот сервис, каждый из нас может сказать, что помог тысячам людей на земле», — призвали авторы обращения.

«Гей-локатор» представляет собой рекламный проект сервиса для аренды жилья MyLinker. Сайт автоматически анализирует объем поисковых запросов по словам «порно» и «гей-порно», а затем с учетом числа жителей города выдает количество проживающих там геев.

Например, ресурс утверждает, что за последний месяц интернет-пользователи в Москве более 260 тысяч раз искали в интернете гей-порно. По мнению «Гей-локатора», это означает, что в городе с населением в 12 миллионов человек проживают почти 173 тысячи геев. «Ой-ой, в городе много геев», - сообщает локатор и предлагает выслать на электронную почту некую инструкцию, которая «поможет отбиваться от геев в случае пиковой активности».

В описании сайта говорится, что в ноябре сервис Airbnb провел чистку и удалил всех собственников, которые отказывались сдавать жилье гомосексуалистам. Эти собственники якобы перешли к MyLinker.