ЛГБТ-сообщество потребовало запретить всероссийский гей-локатор

Представители российского ЛГБТ-сообщества потребовали запретить сайт «Гей-локатор», определяющий число гомосексуалистов в городах России. Соответствующая петиция появилась на Change.org.

Ее авторы утверждают, что сайт оскорбляет представителей сексуальных меньшинств, поскольку использует некорректный алгоритм подсчета геев. «Геям итак живется очень плохо. Они не могут найти себе пару, вынуждены скрывать свои чувства. Если мы сейчас сплотимся и закроем этот сервис, каждый из нас может сказать, что помог тысячам людям на земле», — отмечается в описании петиции.

«Гей-локатор» является рекламным проектом сервиса для аренды жилья MyLinker. Он автоматически анализирует объем поисковых запросов по словам «порно» и «гей-порно», уточнят число жителей того или иного города и рассчитывает числопроживающих там представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Если гей-локатор сочтет полученную цифру небольшой, то пользователи могут ввести свой адрес электронной почты и получить скидку на аренду жилья. При большом числе гомосексуалистов сервис выдаст предупреждение и предложит отправить советы, как «отбиваться от геев в случае пиковой активности».