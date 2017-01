Эстафета от посольства РФ в Лондоне: в соцсетях присоединились к написанию стихов Терезе Мэй

Пользователи социальных сетей не остались равнодушными к новости о том, что посольство России в Лондоне дало стихотворный ответ премьер-министру Великобритании Терезе Мэй , давшей совет новому президенту США Дональду Трампу сотрудничать с Россией, но "остерегаться".

Стих российского дипведомства был опубликован в его официальном микроблоге в Твиттере на английском языке.

"Сотрудничай, но остерегайся", - премьер предупредила. Насколько знаем мы, холодная война давным-давно почила", - переводит стихотворение агентство ТАСС.

"Engage but beware", Prime Minister said. As far as we’re aware, Cold War was long dead #PoemsAboutTrumpAndMay

— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 27 января 2017 г.

Пользователи русскоязычного интернете по-разному отреагировали на это четверостишье. В большинстве комментариев пользователи оставили патриотичные записи и раскритиковали Мэй. Но некоторые из них прокомментировали стихотворение с долей иронии.

"Они бы ей еще станцевали", - пишет один из пользователей "Вконтакте".

Еще один комментатор написал, что при составлении стихотворных ответов представителям западных властей неплохо было советоваться с писателем-сатириком Михаилом Задорновым

А некоторые пользователи ответили собственными стихами. Так, в отрывке из стихотворения, опубликованного пользовательницей "Вконтакте" Нелли Голубинцевой, сказано, следующее:

"Кто поджег двадцатый век? Кто слал батальоны? Миллионы человек Кто сгубил, мы помним. Семь десятков лет спустя Нами вновь пугают. Танки желтые, кряхтя, Снова подползают. Заскучали по войне? Хочется реванша? Нет агрессоров в стране, Стольких потерявшей. Drang nah Osten повторить Под завесой лживой Не удастся - не сломить - Гены дедов живы".

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что Трамп, инаугурация которого состоялась 20 января, намерен снять санкции, введенные предыдущим руководством США против России. Сам он позднее сказал, что говорить об этом пока рано.