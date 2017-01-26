Норвежку признали самой привлекательной пожарной в мире

Норвежка Гунн Нартен (Gunn Narten) прославилась в Instagram как самая привлекательная пожарная в мире, пишет The Daily Mail.

У эффектной девушки более 50 тысяч подписчиков. Работу в пожарной службе 30-летняя Нартен совмещает с занятиями фитнесом. Она трудится личным тренером и делится с посетителями ее страницы в Instagram спортивными советами.

https://www.instagram.com/p/BOohqJ1DejC/

https://www.instagram.com/p/BPM4b-Yjgc_/

https://www.instagram.com/p/BOccZovj2_k/

Девушка признается, что решила стать пожарной в девятнадцать — ей хотелось вести активный образ жизни и нравилось работать в команде.

https://www.instagram.com/p/BPmZ2pojzIg/

https://www.instagram.com/p/BPkWx3EDOl_/

https://www.instagram.com/p/BOHYPh2DRTu/

"Когда я устраивалась на работу в пожарный департамент, мама сказала: "никогда раньше не слышала, чтобы девушки работали в пожарной… Зачем тебе это?" И я ответила: "а почему бы и нет?" — рассказала Нартен.

Люди удивляются, когда узнают о моей профессии, добавляет она. "Как по мне, быть пожарной — это нормально. Друзья говорят, что у меня "пацанский юмор", и считают, что я ловчее большинства девушек".

https://www.instagram.com/p/BOCFJ-AjjDn/

https://www.instagram.com/p/BM3g7Ohjiem/

https://www.instagram.com/p/BPCZ3qVjArH/