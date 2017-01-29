Принцы Уильям и Гарри установят в Лондоне памятник принцессе Диане

Наследник британского престола герцог Кембриджский Уильям и его брат принц Гарри установят в Лондоне памятник своей матери, принцессе Диане. Сооружение монумента приурочено к двадцатой годовщине ее смерти, сообщил 28 января Кенсингтонский дворец.

"Двадцать лет прошло со дня смерти нашей матери, сейчас самое время, чтобы сооружением статуи признать ее положительное влияние на Соединенное Королевство и весь мир. Мы надеемся, что мемориал поможет всем посетителям Кенсингтонского дворца задуматься о ее жизни и ее наследии", - говорится в совместном заявлении детей Дианы.

"Статуя принцессы Уэльской Дианы будет возведена в садах Кенсингтонского дворца (в западной части Лондона - прим. ТАСС) по просьбе ее сыновей", - подчеркивается в заявлении. Отмечается, что Уильям и Гарри уже учредили специальную комиссию по сбору средств. Имя скульптора будет объявлено позднее.

Диана Фрэнсис Спенсер родилась в 1961 году, в 20 лет она вышла замуж за наследника британского престола принца Уэльского Чарльза. Брак оказался неудачным, в 1996 году пара официально развелась. Диану лишили права именоваться членом монаршей семьи, но за ней был сохранен титул принцессы Уэльской, поскольку она была матерью наследников престола второй и третьей очереди.